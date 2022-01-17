Son dakika haberi | GEZİ PARKI DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMASI - Haberler
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Son dakika haberi | GEZİ PARKI DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BİRLEŞTİRİLEN Gezi Parkı ve Çarşı davaları öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

İSTANBUL (DHA) - BİRLEŞTİRİLEN Gezi Parkı ve Çarşı davaları öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi yapılan açıklamaya CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Taksim Dayanışması adına açıklamayı okuyan Akif Burak Atlar, 'Toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direniş ısrarla çarpıtılmak isteniyor" dedi. Burak Atlar "Bu akıl ve hukuk dışı dava derhal geri çekilmeli kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hukuk hakkındaki iddialar düşürülmeli somut hiçbir delil olmadığı halde bin 539 gündür siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | GEZİ PARKI DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMASI

Son dakika haberi | GEZİ PARKI DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMASI

Son dakika haberi | GEZİ PARKI DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMASI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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