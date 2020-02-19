Gezi davasından beraat, 15 Temmuz'dan gözaltı: Yargı içindeki kliklerin kavgası mı?

19.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:49

Gezi Davası'nın 6'ncı karar duruşması Salı günü Silivri'de bulunan 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



2013 yılında Türkiye tarihinin en geniş çaplı toplumsal muhalefet hareketlerinden biri olan Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen davada mahkeme, 16 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, mahkeme salonunda bulunan dokuz sanığın beraatına karar verdi. Yurtdışında bulunan yedi sanık hakkındaki yakalama kararı kaldırılırken, dosyaları da ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle