Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Gezi Parkı davasında, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı dava dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.
Gezi Parkı davasında, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi Euronews.com'da Görüntüle