Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
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Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi Parkı davasında, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı dava dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

28.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:16
Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi Parkı davasında, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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