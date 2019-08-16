Gezginci arıcıların yeni gözdesi Kocatepe - AFYONKARAHİSAR

16.08.2019 11:32

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kış aylarında çam balı sağımını yapan gezginci arıcılar, arı popülasyonunu artırmak ve polen üretimi için yüksek rakımı ve zengin bitki örtüsü nedeniyle Kocatepe'yi tercih ediyor.

Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklama, beldenin ilkbahar ve yaz aylarında gezginci arıcıların uğrak noktalarından olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden nisan ve eylül ayları arasında beldeye gelen gezginci arıcıların özellikle bitki çeşitliliği nedeniyle Kocatepe'yi tercih ettiğini dile getiren Çelik, beldenin arıcılık, bal üretimi ve polen üretimi açısından Türkiye'ye önemli bir katma değer sağlayacağını savundu.

Belediye bünyesinde arıcılar için kek üretim merkezinin kısa bir süre sonra faaliyete geçeceğini anlatan Abdullah Çelik, şöyle devam etti:

"Kocatepe'nin rakımı yüksek ve eteklerinde geniş yaylalar yer alıyor. Gezginci arıcılar da genellikle bal üretiminden ziyade, oğul arı popülasyonu ve polen üretimi için bölgeyi tercih ediyor. Bitki örtüsü çeşitliliğinden dolayı da ciddi verim elde ediyorlar. Kocatepe, arıcılık için bulunmaz noktalar arasında. Kekikten tutun da alıç çiçeğine kadar çok sayıda bitki bölgemizde bulunuyor. Arılar da bu çiçeklerden hem polen üretiyor hem de popülasyon artırımını sağlıyor."

Çelik, polen ve popülasyon için bu yıl Kocatepe'yi Türkiye genelinden ve Afyonkarahisar'dan 1300 civarında gezginci arıcının tercih ettiğini ve bölgede de yaklaşık 200 bin arı kovanı bulunduğunu ifade etti.

"Çiçek balı üretiminde bir markayız"

Belediye olarak gezginci arıcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını aktaran Abdullah Çelik, "Arıcılar önceden ihtiyaçlarını başka illerden karşılıyordu. Artık bu hizmet arıcılarımızın ayağına geldi. Bunun dışında arı poleni için de bir çalışma içerisindeyiz. Üretilen polenlerin de hijyenik bir şekilde paketlenmesine destek vereceğiz. Bundan sonraki yıllarda da arıcılarımız daha güzel ve iyi şartlarda arı popülasyonu ile polen üretiminde beldemizi tercih etmeye devam edecekler. Ayrıca, çiçek balı üretiminde de bölgede önemli bir markayız. Balımızın pazarı da gün geçtikçe artıyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Ali Balıkkaya ise Kocatepe'yi tercih eden gezginci arıcıların yoğun olarak Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya'dan geldiğini belirtti.

Arıcıların popülasyon ve polen için bölgeyi tercih ettiğine dikkati çeken Balıkkaya, nisan ayında vişne ve kiraz çiçekleri zamanında bölgeye gelen arıcıların ağustosun sonuna kadar geven, piren ve kekik gibi bitkilerden polen ürettiğini söyledi.

Muğla'dan gelen gezginci arıcılardan Muhammet Yılmaz da iklimin uygunluğu ve bitki çeşitliliğinin fazla olmasından bölgeyi tercih ettiğine işaret ederek, "Muğla bu aylarda çok sıcak. Afyonkarahisar ise ilkbahar ve yaz aylarında çok güzel hava şartlarına sahip. Bölgede de sığır kuyruğu, kekik, alıç ve geven gibi pek çok bitki örtüsü var. Ayrıca burada güzel polen üretimi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA