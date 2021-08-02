"Gezen Sinema" Bağcılar'da

İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında Bağcılar Sebahattin Zaim İmam Hatip Ortaokulunda "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.