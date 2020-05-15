Gezegenlerin Retro Hareketi bizi nasıl etkiliyor? Astroloji birçok gezegenin geri gideceği bir döneme girdiğimizi bizlere hatırlatırken, Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı bu dönemde kendimize çeki düzen verme zamanı geldiğine vurgu yapıyor.

Mayıs ayı ile birlikte astrolojik olarak birçok gezegenin yaşayacağı retrolar hepimizi farklı açılardan etkileyecek. Gezegenlerin geri gitmesi, yani Retro döneminin etkilerini hissedeceğimiz bu süreçte kendimizi yeniden programlayabiliriz.

Eksik yönlerimizi tamamlamak, kendimizi yeniden programlamak için iyi bir zaman olduğunu ve bu dönemde yeni yapacağımız etkinliklerin durabileceğine de dikkat çekiyor.

Baharın çekici havası hepimizi dışarıya çağırırken, koronavirüs nedeniyle evlerde kaldığımız bu dönem tam da Retro zamanını yansıtıyor. Gelin hep birlikte üç önemli gezegenin gerileme dönemiyle birlikte bizleri nasıl etkileyeceğini öğrenelim.

Venüs;

Aşkın, evliliklerin, tutkunun ve güzelliğin gezegeni 14 Mayıs itibariyle gerilemeye başlıyor. Etkisini aybaşından itibaren hissedeceğiz. Yaklaşık 1,5 ay sürecek bu gerileme döneminde saç kestirmek, evin düzenini değiştirmek, boyamalar yapmak, kalıcı değişimler yapmak için hiç uygun değil. Fakat yarıda kalan siparişleriniz, tamamlanmayan dekorasyon işleriniz varsa çekiç ve çiviyi ele alma zamanı…

İlişkilerinizde gösterdiğiniz emeğin karşılığını bulmak bu dönemin en güzel habercisi olabilir. Eğer bu dönüş gerçekleşmiyorsa retro dönemi sizlere kopuşlar, ayrılıklar getirebilir. Fakat Retro dönemi gerçekleşen ayrılıkların da pek kalıcı olmadığını bilmenizi isterim.

Satürn

Disiplinin, otoritenin, kurumsal, kamusal işlerin ve düzenin sembolüdür. Bu dönemde yarıda bıraktığınız kamusal işleriniz varsa tamamlamak için 12 Mayıs tarihi sizleri bekliyor. Yaklaşık 4-5 ay sürecek gerileme dönemine 12 Mayıs itibariyle giriyoruz. Eğer yeni başlayacağınız inşaat, taşınma, düzen ve organizasyon gibi konularda işleriniz varsa, bunlara başlamak için geç kaldınız diyebilirim.

Jüpiter

Bolluk ve bereketin, ticaretin, seyahatlerin ve eğitimin göstergesidir. Tüm bu konularda yarıda bıraktığınız işler varsa 15 Mayıs sizin için önemli bir tarih olabilir. Yaklaşık 4 ay sürecek bu gerileme döneminde gelirlerinizi yeniden düzenleyebilir, ticari faaliyetlerinizde eksik kalan işlerinizi tamamlayabilir ve yeni tatil planları yapmak için kolları sıvayabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler