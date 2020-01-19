Geyve'de koordinasyon toplantısı düzenlendi

19.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:22

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Geyve Belediyesi iş birliğiyle ilçeye yapılacak hizmetler için koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hizmet kervanı çerçevesinde vatandaşlara hayırlı hizmetler götüreceklerini belirtti.

Geyve Meydanı'nı tekrar şehrin gözdesi haline getireceklerini bildiren Yüce, "Tamamladığımız projeler kapsamında Alifuatpaşa'nın ana caddesi olan Suat Yalkın Caddesi'ni ilçeye ve şehre yakışır hale getirdik. Geyve Sosyal Gelişim Merkezimiz'de bugüne kadar bin öğrenciye 22 farklı alanda eğitimler verdik. Asfalt çalışmalarımız sayesinde ilçede birçok güzergahı yeni yüzüne kavuşturduk ve kavuşturmaya da devam edeceğiz. 31 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ederek, Geyveliler'in temiz suyla buluşmasını sağladık. Geyve için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Yüce, Ürün Toplama Merkezi projesiyle ilçenin hem ekonomik hem tarım düzeyinin hızla artışa geçeceğini vurgulayarak, Konyalı Ali Bey Caddesi'nin de kısa sürede yenileceğini sözlerine ekledi.

İlçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Yüce'ye teşekkür eden Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da yapılan hizmetlerin sonucunda ilçenin hem görsel hem turizm anlamında ileri seviyeye taşınacağını kaydetti.

Kaynak: AA