Geylani ailesinden 'Kayme Sarayı' teşekkürü
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Geylani ailesinden 'Kayme Sarayı' teşekkürü

23.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:01
Geylani ailesinden 'Kayme Sarayı' teşekkürü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Geylani ve Nehri aileleri, Kayme Sarayı için verilen mücadeleden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Geylani ve Nehri aileleri, Kayme Sarayı için verilen mücadeleden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.

Aileler adına bir açıklama yapan Geylani Geylani, "Hakkari'de ve Türkiye'de ilim, marifet, hidayet ve irşat gibi manevi mefkurelerle özdeşleşmiş olan Kayme Sarayı'nın fotoğraf ve adının bir bira firması tarafından kutuların üzerine resmedilmiş olması, bütün Türkiye'mizde ve yurt dışında büyük bir üzüntü ve infiale sebep olmuştu. Bu büyük hatanın/yanlışın düzeltilmesi için ilk günden itibaren canı gönülden büyük bir hassasiyet ve çaba içinde olan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Hakkari Valimiz İdris Akbıyık'a, Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'na, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven'e, Hakkari Milletvekili Husrev Dinç'e, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'ya, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'ya, bölge muhtarlarına, bu işte emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara, Türkiye'mizin dört bir yanında tepkilerini ve teessürlerini ifade eden, her platformda bu yanlışın düzeltilmesi için çaba harcayan bütün Nehri sevenlere, minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi arz ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Geylani ailesinden 'Kayme Sarayı' teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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