Gevaş'ta okullar da yarım gün tatil edildi - Haberler
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Gevaş'ta okullar da yarım gün tatil edildi

İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz - Haberler | Yerel

Gevaş'ta okullar da yarım gün tatil edildi Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, okullar da yarım gün tatil edildi.

VAN (İHA) - Gevaş'ta okullar da yarım gün tatil edildi

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, okullar da yarım gün tatil edildi.

Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Okulların yarım gün tatil edildiği ilçede, ulaşım ise güçlükle sağlanıyor.

Vatandaşlar, kar yağışının özellikle kuraklık açısından son derece önemli olduğunu söylerken, tatil haberiyle çocuklar kar yağışı altında evlerinin yolunu tuttu.

Gevaş'ta okullar da yarım gün tatil edildi

Gevaş'ta okullar da yarım gün tatil edildi

Gevaş'ta okullar da yarım gün tatil edildi

İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz - Son Dakika Haberleri

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