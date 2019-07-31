Getirisi en yüksek alternatif ürün, bamya

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, üretimi ve hasadı zahmetli olan bamyanın, getirisi en yüksek alternatif ürünlerden olduğunu söyledi. Sağlam, bir dekar alana ekilen bamyanın yaklaşık 10 bin TL cirosu olduğunu, masrafların çıkmasıyla üreticinin eline 5 bin TL kazanç bıraktığını kaydetti.

BAMYA ÜRETİMİNDE 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ

Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesindeki bamya tarlasında incelemelerde bulunan İbrahim sağlam, 2010-2011 yılları içerisinde 200-250 dekar olan bamya ekiminin, 2019 yılı içerisinde 2 bin 595 dekara yükseldiğini belirterek, "İlimiz, daha önce bamya tarımı bilinmezken, bugün Balıkesir, İzmir ve Amasya'dan sonra Türkiye'de 4'üncü sırada gelmekte. Bamya üretiminde 2010-11 yılları içerisinde toplam dönüm başına 700-750 kilogram ürün alınıyordu. Bugün baktığımızda 1000-1200 kilogram arasında verim alınmakta. İnsan emeği ile çok yakından ilgili olan bir tarım. İki günde, üç günde bir hasat edilmesi gereken bir ürün. Mart'ın 15'inde ekilir, mayıs ayının sonunda hasat başlar. Kasım ayına kadar 5 ay hasat edilebilir bir ürün" dedi.

BÜBRE İSTEMEDİĞİ İÇİN TOPRAĞI YORMAMAKTA

Bamyanın Osmaniye ekonomisine 20-25 milyon TL arasında girdi sağladığını ifade eden Sağlam, "Aynı zamanda çevre illerimiz Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana illerine bamya göndermekteyiz. İşgücü açısından, alternatif ürün olarak düz arazide iyi bir alternatif ürün. 1 ton verimle toptan 7-7,5 liraya satılıyor. Perakende fiyatı ise 8-10 lira arasında. Bu da 4-5 bin lira getiri sağlıyor. Bu hiç bir ürünümüzde yok. İyi bir alternatif ürün. Gübre istememesi açısından toprağı da yormamaktadır" diye konuştu.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Çiftçi Ali Açıkgözoğlu ise bamya hasadının zahmetli olduğunu ve işçi bulmakta sıkıntı çektiklerini belirterek, "Sabah saat 5'te kalkarız, akşam 7'ye kadar bamya toplarız. Fiyat konusunda şikayetçiyiz, şu an Osmaniye'de toptan 6,5 - 7 liraya gidiyor. Ama başka illerde 11,5 -12 lira arasında. Batı illerine bamya buradan gidiyor. İstanbul'da 20-25 liraya kadar satıldığını duyduk. Ankara'da 18-20 liradan bahsediyorlar. Yani çiftçinin elinden çıktıktan sonra değerleniyor, üreticinin elinde para etmiyor. 1 kişi günde 20-25 kilogram bamya topluyor. Hasat 6'ncı aydan başlar toprağın verimine göre 11'nci aya kadar uzar. Dönümüne 1 ton ile 1 ton 200 kilo arası verim alıyoruz. Bu yıl 18 dekar alana ekim yaptım" dedi.



Kaynak: DHA