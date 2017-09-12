Gestaş'tan Türkiye Denizciler Sendikası ile Toplu Sözleşme

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Türkiye Denizciler Sendikası ile toplu sözleşme imzaladı.



GESTAŞ çalışanları ile Türkiye Denizciler Sendikası arasında Valilik Toplantı Salonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme törenine Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı Dr.Hasan Pekdemir, GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. Müdürü Volkan Uslu ve sendika temsilcileri ile GESTAŞ yetkilileri katıldı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmelere son imzayı ise Vali Orhan Tavlı attı. Altıncı dönem toplu iş sözleşmesinin yaklaşık 210 kişiyi ilgilendiren bir sözleşme olduğunu belirten Türkiye Denizcilik Sendikası Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, "Enflasyonun yüzde 8.53 olduğu bir yerde enflasyon üzerinde ki kesimler arasında arkadaşlarımıza enflasyon üzerinde bir rakam alınmıştır. Toplu sözleşme yüzde yüz herkesin beklentilerine cevap verecek. Biz de işçi kesimi olarak çalışanları temsilen memnun olduğumuz bir toplu sözleşme olmuştur" diye konuştu.



Toplu iş görüşmelerini el birliği ile yoğun mesai harcayarak herkesin memnun olacağı doğrultuda anlaşma yaptıklarını dile getiren GESTAŞ Müdürü Volkan Uslu, "Toplu sözleşme herkes için hayırlı olsun. Tüm sendikalı ve sendikasız personelimiz GESTAŞ için çok önemlidir. GESTAŞ Çanakkale'de çok farklı hatlarda çok farklı ilçelerde bölgeye hizmet veren bir şirkettir. Personelimizin memnun olmasını, mutlu olmasını çok önemsiyoruz. BU doğrultuda da yaklaşımımız bu doğrultuda oldu. BU süreci de hep birlikte iyi niyetle çözüm odaklı personelimiz hakkını verme anlamında gayret ve emeğiyle değer vererek toplu iş sözleşmesini gerçekleştirdik" dedi. - ÇANAKKALE