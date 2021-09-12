GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor

46 sulama kooperatifinde 10'binin üzerinde çiftçi destek alıyor

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel:

"Ürettiğimiz enerjiyi çiftçilerimize destek olarak veriyoruz"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Dağbeli Mahallesi'ndeki güneş enerjisi santralindenüretilen 5 MW'lik enerji ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'ini ücretsiz karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı ilçesi bağlı Dağbeli Mahallesi'nde 90 bin metrekare alan üzerine kurulu güneş enerji santrali tam kapasite olarak üretimine devam ediyor. Çevreci, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veren belediyenin santralinden üretilen 5 MW'lik enerji çiftçiye sulama suyunda enerji desteği olarak veriliyor. Böylelikle tarımsal üretimin önemli harcama kalemlerinden birisi olan elektrik giderleri Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından ücretsiz karşılanıyor.

"10 bin çiftçi destekleniyor"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, 7santralin 90 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu kaydetti. Bu tesiste yaklaşık 5 megavata yakın enerji ürettiklerinin altını çizen Özel, "Üretilen enerjiyi çiftçilerimizin enerji giderleri için değerlendiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma konusundaki en büyük projelerinden biri çiftçinin desteklenmesidir. Tarım girdilerinin yüksek olması nedeniyle çiftçilerimizin omzundaki yük bir hayli fazla. Bunu bir nebze hafifletebilmek adına biz burada ürettiğimiz enerjiyi çiftçilerimize destek olarak veriyoruz" dedi. Özel, 46 sulama kooperatifine destek sağladıklarını dile getirerek, 10 binden fazla çiftçinin katkı aldığını bildirdi.

"Elmalı ve Demre'ye de yapılacak"

4 yıldır faaliyette olan güneş enerjisi santralinin 2 yıldır aktif olarak kullanıldığının altını çizen Seda Özel, " Daha da geliştiriliyor. Diğer ilçelerimize de santral kurmak için çalışma yapıyoruz. Öncelikle Demre ve Elmalı ilçelerinde benzer çalışmalar yürüyoruz. Bu tesis dışında farklı alanlarda enerji desteği yönünde çalışmaları var. Kendi enerjisini üreten belediye olarak ilk önce hizmet binasının çatısına bir uygulama yapıldı. ASAT enerjisini üreten sistemler kuruyor. Ama en büyük kapasite buradaki tesisimiz" diye konuştu.

"Çiftçilere enerji desteği veren ilk belediyeyiz"

Antalya'da güneşli gün sayısının fazla olmasının yanında uzun periyotlarda da almasının önemli olduğuna değinen Özel, " Tarımda 6 ay yoğun bir enerji kullanımı oluyor. Bu dönemde de maksimum seviyede güneş ışınlarından faydalanıyoruz. Çiftçilerimize enerji desteği veren ilk belediyeyiz. Enerji giderleri çok yüksek, böyle bir desteklenmenin yapılması gerekiyordu. Biz kooperatiflerin kapasitelerine göre enerjilerinin yüzde 70'ini karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Su kaynaklarının korunması için çalışıyoruz"

Suyun önemine dikkat çeken Özel, Türkiye'de sulama üzerine projeler yapan tek belediye olduklarını işaret etti. Sadece yenilenebilir enerji değil, su kaynaklarının korunması içinde titiz bir çalışma yürüttüklerine değinen Seda Özel, " Bu noktada vahşi sulama ile ciddi anlamda mücadele diyoruz. Ücretsiz boru desteklerimiz var. Kapalı devre sulama istemlerini teşvik ediyoruz. Projelerimizle hiç su götürmemiş alanları suya kavuşturduk. Bu alanlara da istihdam yöneliyor. Geri göçleri teşvik ediyoruz. Bir sulama projesi ile binlerin üzerinde kişiye geçim kapısı sağlıyoruz. Hem enerji desteği hem ücretsiz sulama tesisleri ile çiftçilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Damla sulamaya geçişi teşvik ediyoruz"

Su kaynaklarında meydana gelen ciddi azalmayı gördükleri için kapalı devre sulamaya geçişi hızlandırdıklarına değinen Özel," Bu bölge içinde bir projemiz var ihale aşamasında. Amacımız su kayıplarını engellemek. Şuan oldukça fazla su zayiatı meydana geliyor. Çiftçilerimizin de talepleri var. Amacımız ailelerimizin tarıma devam ederek, ülke ekonomisine katkı sağlaması ve su kaynaklarımızın korunmasıdır. Kapalı devre sistem olursa enerji maliyetleri de düşecektir,kullanılacak su miktarı azalacaktır. Aynı miktardaki suyla, vahşi sulamada 50 dönüm, yağmurlamayla 100, damlama sulama ile 150 dönüm arazi sulayabilirsiniz. Enerji anlamında da ciddi bir kayıp oluyor"dedi.

"Bu destek bile bizi mutlu ediyor"

Kovanlık Mahalle Muhtarı Nazım Doğan, sulama suyunun yoğun olarak kullanıldığı bölgelerinde enerji maliyetlerinin yüksek olduğundan yakındı.

Büyükşehir belediyesinin verdiği enerji desteği ile maliyetlerimin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Doğan, " Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çiftçi örneğin 45 lira ödeyeceği faturasını destek aldığı için 20 yada 25 lira olarak ödüyor. Bu destek bile bizleri mutlu ediyor" dedi.

"Bir nebzede olsa ferahlatıyor"

Mahalle sakinlerinden Ömer Sağlam, çiftçilerin üretim maliyetlerinin yükseldiğini belirterek," Bu zorluk içinde büyükşehir belediyesi bize enerji desteği veriyor, hatta bunun kapasitesini arttırmaya çalışıyor. Bu katkı bizi bir nebzede olsa ferahlatıyor. Destekler geldiği sürece biz çiftçiliğe sürdürmeye devam ederiz"diye konuştu.