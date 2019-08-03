Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'ın talimatıyla, son dönemde artış gözlenen taze incir hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Germencik Belediye Başkanlığı Zabıtası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personellerinden oluşturulan ekip, Aydın-İzmir ve Ortaklar-Söke yolu üzerinde taze incir satışı yapılan noktaları denetledi.

Yetkililer, satıcılara, ürünü nereden temin ettiklerini, vergi kayıtlarının olup olmadığını sordu. Uygun olmadığı tespit edilen 3 satıcının tezgahı, zabıta ve kolluk marifetiyle kaldırıldı.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, son dönemde taze incir hırsızlığı olaylarına ilişkin vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Işık, kurumların yaptığı denetimlerin eş güdümlü olarak hasat sonuna değin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA