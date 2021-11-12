Germencik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Haberler
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Germencik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Germencik kara yolundaki uygulamaya Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, jandarma ve emniyet ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı, broşür ve karanfil dağıtıldı.

Germencik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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