Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı
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Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı

Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Germencik Belediyesi'nin katkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ilçede coşkuyla kutlandı.

Germencik Belediyesi'nin katkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ilçede coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve sosyal açıdan zayıf geçen bir yılın ardından halkın bir nebze de olsa moral bulması için Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından tertiplenen etkinlikler oldukça renkli geçti. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen halk konserine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından Sanatçı Cevher Doğan ve Ses Sanatçısı Gözde Önder'in seslendirdiği parçalarla eğlenceli vakit geçirdi. Konser öncesi Germencik Kent Meydanı'ndan konser alanı güzergahına doğru gerçekleşen fener alayına da vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konser öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası Futbol Turnuvası'nda başarı sağlayan takımlar kupa ve madalyalarını Başkan Öndeş'in elinden aldı. Birincilik kupası Futbol Maçları Sevenler Derneği Futbol Takımı, ikincilik kupası Germencik Belediyesi Futbol Takımı ve üçüncülük kupasının sahibi ise Ortaklar Master Futbol takımı oldu. Zafer Kupasının yanı sıra çocukların hem eğlenmeleri hem de sportif aktiviteler aracılığıyla sosyalleşmelerinin sağlanması için Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulu etkinliklerinde görev alan eğitmenler de unutulmadı. Emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı eğitmenlere teşekkür eden Öndeş, hatıra plaketi takdim etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Zaferden daha önemli bir şey varsa o da zafere sahip çıkmaktır. Bugün burada bu yurdun ebediyen bizim olduğunu bir kez daha dünyaya haykırdığımız büyük bir zaferi kutluyoruz. Sözlerimi tamamlarken bizlere bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm halkımıza iyi eğlenceler ve iyi bayramlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı
Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı
Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı
Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı
Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı
Germencik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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