Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

İlçe merkezinde yapılan tören Atatürk anıtına çelenk sunumu İstiklal Marşı'nın okunması 24 Kasım Öğretmenler günü dolaysıyla düzenlenen etkinlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin konuşması Öğrencilerin gösterisi Öğretmenler korosunun performansı Emekli öğretmenlere plaket verilmesi AYDIN...

İlçe merkezinde yapılan tören

Atatürk anıtına çelenk sunumu

İstiklal Marşı'nın okunması

24 Kasım Öğretmenler günü dolaysıyla düzenlenen etkinlik

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin konuşması

Öğrencilerin gösterisi

Öğretmenler korosunun performansı

Emekli öğretmenlere plaket verilmesi AYDIN - Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yapıldı.

Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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