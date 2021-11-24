Germencik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
İlçe merkezinde yapılan tören Atatürk anıtına çelenk sunumu İstiklal Marşı'nın okunması 24 Kasım Öğretmenler günü dolaysıyla düzenlenen etkinlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin konuşması Öğrencilerin gösterisi Öğretmenler korosunun performansı Emekli öğretmenlere plaket verilmesi AYDIN...
İlçe merkezinde yapılan tören
Atatürk anıtına çelenk sunumu
İstiklal Marşı'nın okunması
24 Kasım Öğretmenler günü dolaysıyla düzenlenen etkinlik
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin konuşması
Öğrencilerin gösterisi
Öğretmenler korosunun performansı
Emekli öğretmenlere plaket verilmesi AYDIN - Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yapıldı.