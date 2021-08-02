Germencik'te 23 Hint keneviri ele geçirildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir evin bahçesinde 23 Hint keneviri bulundu.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir evin bahçesinde 23 Hint keneviri bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesinde çalışma yürüten polis ekipleri, Suriye uyruklu N.E'nin evinin bahçesinde etrafı çarşaflarla kapalı alanda arama yaptı.
Aramada toprağa dikili 23 Hint keneviri ele geçirildi.
Sökülen Hint kenevirleri imha edilirken, N.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık