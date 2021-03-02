Germencik Kaymakamı Işık'tan yüz yüze eğitim yapılan okula ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Germencik Kaymakamı Işık'tan yüz yüze eğitim yapılan okula ziyaret

02.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:16
Germencik Kaymakamı Işık'tan yüz yüze eğitim yapılan okula ziyaret

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, kontrollü normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitimin başladığı okullardaki öğrencileri ziyaret etti.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, kontrollü normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitimin başladığı okullardaki öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ile birlikte Şehit Cafer İlkokulunu ziyaret eden Işık, öğrencilerle sohbet ederek salgın kurallarına uymanın önemini anlattı.

Işık, "Okullara gelirken ve giderken sınıflarınızda hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edin. Maskelerinizi takın. İnşallah ülke olarak devletimizin yardımlarıyla hep birlikte bu sıkıntılardan kurtulup bu hastalığı atlatacağız. Yeter ki dikkat edelim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Zeki Müren Cansu Dere Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Germencik Kaymakamı Işık'tan yüz yüze eğitim yapılan okula ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:20:06. #1.15#
title