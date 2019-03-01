Germencik Adayı İsmet Akın; "Büyükşehirin Önemini Biliyoruz"

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın; "Bu dava hepimizin davası, bu dava sadece belediye davası değil ülkenin beka davası. 1 Nisan sabahına mutlulukla uyanacağız ve ittifakın gücüyle Aydın şahlanacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile uyumlu çalışmanın ilkelerinden birisi olduğunu ifade eden Akın; "Büyükşehir ile uyumlu çalışamazsak, büyükşehirin yapacağı projelerde ilçe belediyelerle fikir birliği olmaz ise hizmetleri yapamayız. Böyle bir uyumsuzluk sonucunda biz vatandaşımızı cezalandıramayız. Bu yüzden biz bir olduk, iri olduk, diri olduk. Bunu da her yerde söylüyorum. Germencik ilçemde kendimize oy isterken önce büyükşehir belediye başkanlığına istiyoruz. Çünkü büyükşehirin önemini biliyoruz. İktidarın gücü çok önemli. Biz 44 tane projemizi üç ana başlık altında yapacağız. İlçe belediyesinin yapacağı projeler, büyükşehir belediye başkanlığıyla ortaklaşa yapacağımız projeler ve iktidarın gücüyle ile yapacağımız projeler şeklinde. İktidarın gücüyle alacağımız hibe projeler ile Germencik'e katkı sağlayacağız. Biz bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

"Sistem yöneticiliği yapacağız"

Sistem yöneticiliği yaparak, Germencik'i şahlandıracaklarını ifade eden Akın; "Biz sistemi kuracağız. Hedefimiz ve projelerimiz 3 dönem olacak. Biz ilçemize projeleri getirmek için mücadele edeceğiz ve bunun için gerekirse Ankara'da, Bakanlıklarda haftalarca yatacağız. Bu projelerin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA