GERİYE SADECE 2 İNEK, 1 KOYUN VE 2 KUZUSU KALDI
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GERİYE SADECE 2 İNEK, 1 KOYUN VE 2 KUZUSU KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)MANAVGAT ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınlarına ekipler tarafından müdahale devam ediyor.

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)

MANAVGAT ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınlarına ekipler tarafından müdahale devam ediyor. Karaöz Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Kılınç'ın ahırı ve evinin bir kısmı da yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında 7 aylık çocuğunu ve ailesini alarak güvenli noktaya giden Kılınç, arkasında ise hayvanlarını bıraktı. 30'a yakın küçükbaş ile büyükbaş hayvanından geriye sadece 2 inek, 1 koyun ve 2 kuzu kaldı.

Çocuklarını almadan önce ahırına giderek kapısını açan ve bağlı olan düvesini serbest bırakan Kılınç, daha sonra evine gitmek istese de bölgede bulunan jandarma ekipleriden alanın güvenli olmamasından dolayı izin alamadı. Bölgedeki yangının söndürülmesinin ardından evine giden Ahmet Kılınç, ahırında ve evinin alanında bulunan 30'a yakın küçükbaş ile büyükbaş hayvanından sadece 2 inek, 1 koyun ve 2 kuzunun kaldığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

'7 AYLIK BEBEĞİMİ ALARAK UZAKLAŞTIM'

Evinin bulunduğu bölgeye yangının geldiğini görünce 7 aylık bebeğini ve ailesini alarak alandan uzaklaştığını kaydeden Ahmet Kılınç, "Yangının geldiğini görünce koşarak önce ahırda bulunan 2 ineği çözdüm. Düve vardı onu da saldım ama içeriden çıkamayınca orada yandı. Koyun ve oğlaklarımız vardı, hepsi yanıp kül oldu. Yangın esnasında dumandan etkilendim. Yolun başındaki akaryakıt istasyonunun oraya gittim. Sonrasında jandarma yukarıya gelmemize izin vermedi. Hayvanlarımızı kurtaramadık" dedi.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

Yangın sonrasında sadece 1 koyun ve 2 kuzusuyla 2 ineğinin kaldığını belirten Kılınç, "Diğerleri hep yandı. 4 keçim, 7 oğlak, 1 düve ve 4 koyunun yanında 3 de kuzum yandı. İnşallah devletimiz bize yardım eder. Çok zor durumdayız" diye konuştu.

GERİYE SADECE 2 İNEK, 1 KOYUN VE 2 KUZUSU KALDI
GERİYE SADECE 2 İNEK, 1 KOYUN VE 2 KUZUSU KALDI
GERİYE SADECE 2 İNEK, 1 KOYUN VE 2 KUZUSU KALDI
GERİYE SADECE 2 İNEK, 1 KOYUN VE 2 KUZUSU KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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