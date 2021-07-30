Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
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Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

HAYVANLARINDAN GERİ 2 İNEK, 1 KOYUN VE 2 KUZU KALDIAntalya Manavgat'ta 3 gündür devam eden orman yangınlarına ekipler tarafından müdahale devam ediyor.

HAYVANLARINDAN GERİ 2 İNEK, 1 KOYUN VE 2 KUZU KALDI

Antalya Manavgat'ta 3 gündür devam eden orman yangınlarına ekipler tarafından müdahale devam ediyor. Karaöz Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşayan, 3 çocuk babası Ahmet Kılınç'ın ahırı ve evinin bir kısmı da yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında 7 aylık çocuğunu ve ailesini alarak, güvenli noktaya giden Kılınç, arkasında ise hayvanlarını bırakmak zorunda kaldı.

Çocuklarını almadan önce ahırına giderek, kapısını açan ve bağlı olan düvesini serbest bırakan Kılınç, daha sonra evine gitmek istese de bölgedeki jandarma ekiplerinden alanın güvenli olmaması nedeniyle izin alamadı. Bölgede yangının söndürülmesinin ardından evine giden Kılınç, ahırında ve evinin alanında bulunan 30'a yakın küçükbaş ile büyükbaşından sadece 2 inek, 1 koyun ve 2 kuzunun kaldığını görünce büyük üzüntü yaşadı.'7 AYLIK BEBEĞİMİ ALARAK UZAKLAŞTIM'Evinin bulunduğu bölgeye yangının geldiğini görünce 7 aylık bebeğini ve ailesini alarak alandan uzaklaştığını anlatan Ahmet Kılınç, "Yangının geldiğini görünce koşarak önce ahırda bulunan 2 ineği çözdüm. Düve vardı onu da saldım ama içeriden çıkamayınca orada yandı. Koyun ve oğlaklarımız vardı, hepsi yanıp kül oldu. Yangın esnasında dumandan etkilendim. Yolun başındaki akaryakıt istasyonunun oraya gittim. Sonrasında jandarma yukarıya gelmemize izin vermedi. Hayvanlarımızı kurtaramadık" dedi.'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

Yangın sonrası sadece 1 koyun ve 2 kuzusu ile 2 ineğinin kaldığını belirten Kılınç, "Diğerleri hep yandı. 4 keçi, 7 oğlak, 1 düve ve 4 koyunun yanında 3 de kuzum yandı. Devletimiz bize yardım eder. Çok zor durumdayız" diye konuştu.


Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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