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Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

Denizli'de gübre yüklü traktörün geriye kaçması sonucu 71 yaşındaki sürücü römork ile traktör arasında sıkıştı.

Denizli'de gübre yüklü traktörün geriye kaçması sonucu 71 yaşındaki sürücü römork ile traktör arasında sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Karakuş (71), yağmur nedeniyle çamurlaşan toprak yolda gübre yüklü traktör ile seyir halindeydi. Römorkta yüklü olan gübrenin etkisiyle rampa çıkmak üzere olan traktör geriye doğru kaymaya başladı. Yaklaşık 5 metre kayan traktörü kurtarmak isteyen Karakuş'un tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Römorkun uçuruma kaymasıyla Karakuş, traktör ile römork arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hüseyin Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi duyarak olay yerine gelen aile üyeleri ise sinir krizi geçirdi. Karakuş ile aynı ismi taşıyan torunu Hüseyin Karakuş güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin arından Karakuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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