Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak
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Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak

Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak
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ABD Başkanı Biden'ın Kuzey Kore'nin bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu duyurmasının ardından Pyongyang yönetiminden çok sert açıklamalar geldi. Dışişleri "Washington'ın bu açıklaması ülkenin liderinin gururunu incitti" çıkışında bulunurken, en sert tepkiyi ise Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong verdi. Güney Kore'yi eleştiren Kim Yo Jong, "Güney'deki insan artıklarının yaptıkları hamleler ülkemiz için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor ve buna yanıtımız ağır olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde ilişkilerin normalleşmeye başladığı ABD-Kuzey Kore hattında tansiyon yükseliyor. Ocak ayında göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore'yi bir güvenlik tehdidi olarak tanımlamasının ardından Kuzey Kore'den çok sert açıklamalar geldi.

"ÜLKENİN LİDERİNİN GURURUNU İNCİTTİ"

Açıklamalardan biri Dışişleri Bakanlığı'ndan gelirken, "Washington'ın bu açıklaması ülkenin liderinin gururunu incitti. ABD'nin iddiaları Kuzey Kore'yi karşılarına almaya hazır olduklarını gösteriyor" dedi.

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ABD ile İlişkiler Departmanı'nın Genel Direktörü Kwon Jong Gun, "Biden'ın açıklamalarının caydırıcı bir yanı yok. Kuzey Kore'yi bir tehdit olarak görüp, ülkenin kendini savunma hakkını görmemek mantıksız. Biden'ın ifadeleri kabul edilemez" dedi. Gun, "Biden'ın politikası belli olduğuna göre Kuzey Kore, gerekli önlemleri alacak ve ABD kendini çok zor bir durumda bulacaktır" dedi.

"YANITIMIZ AĞIR OLACAK"

Öte yandan Biden'ın sözlerine en sert yanıt ise Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan geldi. Aynı zamanda hükümette üst düzey bir görevde olan Kim Yo Jong, Güney Kore'yi eleştirerek, "Güney Kore'ye kaçanlar Kuzey Kore'ye doğru içinde para olan balonlar gönderdi. Bu kabul edilemez. Güney'deki insan artıklarının yaptıkları hamleler ülkemiz için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor ve buna yanıtımız ağır olacak" dedi.

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