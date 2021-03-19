Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız

ABD ve Rusya arasındaki gerilimde birbirinden sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimlere müdahale etmekle suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmasıyla yükselen tansiyonda Kremlin Sözcüsü Peskov konuştu. Putin'in Biden'a yaptığı canlı yayın teklifinin halen geçerli olduğunu belirten Peskov, basın mensuplarının soğuk savaş ihtimaline yönelik sorusuna "Her zaman en iyisini umuyoruz ama en kötüsü için hazırız" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya lideri Vladimir Putin'i seçimlere müdahale etmekle suçlayıp bedelini ödemekle tehdit etmesi ve 'katil' olarak nitelemesinin yankıları sürüyor. Uluslararası basının dikkati bir anda artan tansiyon üzerine iki ülkeye çevrildi. Bugün Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, son duruma ilişkin kritik sözler söyledi.

"PUTIN'İN CANLI YAYIN TEKLİFİ HALA GEÇERLİ"

Reuters'ın son dakika olarak sözlerini aktardığı Peskov, Putin'in Biden'a yaptığı canlı yayın teklifinin hala geçerli olduğunu ve Rusya liderinin istenildiği zaman karşılaşmaya hazır olduğunu belirtti. Peskov, "Putin şuna dikkat çekti, megafon diplomasisi ve iğneleyici sözlerin hiçbir anlamı yok" dedi.

Kremlin sözcüsü Peskov.

"HER ZAMAN EN İYİSİNİ UMUYORUZ"

Basın mensuplarının olası bir yeni 'Soğuk Savaş' ihtimalini sorduğu Peskov, "Biz her zaman en iyisini umuyoruz. Ancak en kötüsü için de her zaman hazırız. Putin, ilişkilerin devam etmesini arzu ettiğini açıkça söyledi. Ancak Biden'ın bu sözleriyle olmaz" ifadelerini kullandı.

PUTİN: ÇOK UZATMAZDIM

Putin, Biden'ı canlı yayına davet etmesiyle ilgili Peskov'un açıklamalarından kısa süre önce konuşmuştu. Rusya lideri, "Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, ancak gerçekten canlı olarak yapmamız şartıyla. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Putin, "Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın, ya da diyelim ki pazartesi yapmaya hazırım. Amerikan tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Şimdiden Dışişleri Bakanlığı'na ilgili talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı.