Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur?

Sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, "Bana yapılan haksızlığa karşı kamuoyunu bilgilendirmek için meşru hakkımı kullandım. Milletin Meclisinde milletin bir ferdinin bulunması suç mudur? Milletin meclisinde milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu. TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın ardından Meclis'te eyleme başlamıştı. Gergerlioğlu eyleminin 5'inci gününde polis tarafından gözaltına alındı. Abdest aldığı sırada gözaltına alındığı belirtilen Gergerlioğlu, pijama ve terlikleriyle götürülürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

SLOGAN ATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada Gergerlioğlu'nun başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarılırken, "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek, Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

POLİS İDDİALARI SORDU

Gözaltıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, polislerin "TBMM'de milletvekilliğiniz düşmesine rağmen kalmaya devam ederek buradan sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ve video paylaşımları yaptığınız yönündeki iddialar ile ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusunu yönelttiklerini aktardı.

"MİLLETİN MECLİS'İNDE MİLLETİN FERDİNİN BULUNMASI SUÇ MUDUR?"

"Milletin Meclis'inde milletin bir ferdinin bulunması suç mudur?" ifadelerine yer vererek, "Milletin meclisinde milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu. TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir. Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM bulunmam açıklamalar yapmamdan daha doğal bir şey olamaz. Anayasamız ifade özgürlüğünü tanır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunun bir vatandaş için en geniş halini sunar. Esas olan vatandaşların özgürlüğü hakkı ve hukukudur. 83 milyon kişinin sorunları halletmek için başvuracağı yer TBMM'dir ve ne üzücü ki milletin meclisinde neden bulunduğum bana sorulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BANA GÖSTERİLEN VİDEO GÖRÜNTÜLERİ BENİMLE ALAKALI DEĞİLDİR"

Terör örgütü lehine slogan atmadıklarını da savunan Gergerlioğlu, "Genel Kurul kapısından çıktığımızda gazeteciler video çekimi yapıyordu ve biz HDP Grup toplantı odasına gidene dek bu çekimleri devam ettirdiler. Çekim kayıtları gazetecilerdedir. Bana gösterilen video görüntüleri benim ve içinde bulunduğum topluluk ile alakalı değildir" dedi.

"İBADET ÖZGÜRLÜĞÜM ENGELLENDİ"

İbadet özgürlüğünün engellendiğini belirten Gergerlioğlu, "Sabah tuvalete gidip daha sonra ellerimi yıkamak için çıktığımda orada bir kısım meclis polisinin beklemekte olduğunu gördüm. Elimi yıkadım ve abdest aldım polislere sabah namazımı vakti ile bir an önce kılmak istedim ve üzerimi giymek istediğimi ifade ettim. Karakolda kılarsınız dediler ama karakola kadar sabah namazı vaktinin geçeceğini ve kılamayacağımı söyledim. İzin vermeleri halinde namazımı kılıp üzerimi giyerek daha sonra gidebileceğimi söyledim. Ancak izin vermeyip koluma hızlıca girerek beni koşar adım götürmeye başladılar. Elbiselerimi ve ayakkabımı giyemeyerek terliklerim ile çıkmak zorunda kaldım." dedi.

"SAĞ İKİ EL PARMAĞIMI KULLANMAKTA ZORLANIYORUM"

"Sanırım kamuoyuna uygunsuz görüntümün servis edilmesi için özellikle yapıldı" diyen Gergerlioğlu ibadet özgürlüğünün de engellendiğini söyledi. Gergerlioğlu "Güç kullanma esnasında sol ön kolumda ekimozlar oluşmuştur. Boynumda kas ağrıları oluşmuştur. Sağ iki el parmağımı da kullanmakta zorlanıyorum" ifadelerine yer verdi.