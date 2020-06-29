Gerger'in Şamani Mezrası karantina altına alındı
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünün Şamani Mezrası korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı.
29.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:00
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünün Şamani Mezrası korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı.
İstanbul'dan Şamani Mezrasına gelen bir kişiden korona virüsü, 3 kişiye bulaştı. Köyde korona virüsü pozitif çıkan kişi sayısının 3 olması üzerine Gerger İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şamani Mezrasının karantina alınmasına karar verdi.
Mezraya jandarma tarafından giriş ve çıkışa izin verilmiyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA