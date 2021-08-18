Gerenli üç mahalleyle aynı anda buluştu!
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Gerenli üç mahalleyle aynı anda buluştu!

Gerenli üç mahalleyle aynı anda buluştu!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 Çevre Yılı'nda çevreye karşı duyarlılığı artırmak için başlattığı Mahallede Temizlik Var etkinliği kapsamında Başkan Gerenli bugün Yılmaz, Yıldırım ve Dere Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Temizlik öncesinde mahallelinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Gerenli, ardından mahallelilerle birlikte sokakları süpürdü.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Mahallede Temizlik Var" etkinliği tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık bir ay ara verilen etkinlik Yılmaz, Dere ve Yıldırım Mahalleleriyle gerçekleşen toplantıyla kaldığı yerden devam etti. Lüleburgaz Belediyesi'nin geçen yıl üç mahallenin birleştiği noktada yapımını gerçekleştirdiği Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi yüksek oldu. Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Dere Mahallesi Muhtarı Yavuz İşçioğlu, Yıldırım Mahallesi Muhtarı Hasan Kamacı ve Yılmaz Mahallesi Muhtarı Zafer Şirin ve belediye daire müdürlerinin yer aldığı toplantıda vatandaşın sorunları tek tek dinleyip not aldı. Vatandaşın talep ve önerilerini ilgili müdürlere aktaran Başkan Gerenli konuların takipçisi olacağını söyledi.

Süpürgeleri aldılar mahalleyi süpürdüler

Toplantının ardından ise çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğine geçildi. Vatandaşlar alana getirilen süpürgeleri alarak mahallelerinin sokaklarını süpürdüler. Gerçekleşen etkinlikte sokaklarda çöp konteynerleri olmasına rağmen, konteynerlerin yanı başına atılan çöpler tepki çekti. 7'den 70'e çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikten vatandaşlar memnun ayrıldı.

Kaynak: Bültenler

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