Gerede'de KYK yurdu 400 erkek öğrenciye hizmet verecek
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Gerede'de KYK yurdu 400 erkek öğrenciye hizmet verecek

Gerede'de KYK yurdu 400 erkek öğrenciye hizmet verecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde KYK yurdu yeni eğitim öğretim yılında 400 erkek öğrenciyi ağırlayacak.

Bolu'nun Gerede ilçesinde KYK yurdu yeni eğitim öğretim yılında 400 erkek öğrenciyi ağırlayacak.

Dayıoğlu Mahallesi üniversite yerleşkesinin hemen yanında bulunan KYK yurdu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 400 erkek öğrenciye hizmet verecek.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz projenin hayata geçmesinden oldukça mutluyuz. Seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek sözlerimizin arkasındayız. 400 kişilik öğrenci yurdumuzda Gerede Meslek Yüksekokulu ve 4 yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerimizi en iyi şartlarda, sağlıklı bir ortamda ağırlayacağız. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının üniversite camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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