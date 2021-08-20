Gercüş'te muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
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Gercüş'te muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Gercüş'te muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Gercüş Kaymakamlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Gercüş Kaymakamlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ulucami'de düzenlenen programa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Müftü Vekili İbrahim Doruk ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Şekerci, kurulu kazanlardan vatandaşlara aşure ikram etti.

Doruk, yaptığı açıklamada, muharrem ayının Müslümanlar için önemli olduğunu belirterek, hazırladıkları bin 500 kişilik aşureyi dağıtacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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