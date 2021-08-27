Gercüş'te kuru üzüm çeşitlerinin sergilenmesine başlandı
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Gercüş'te kuru üzüm çeşitlerinin sergilenmesine başlandı

Gercüş'te kuru üzüm çeşitlerinin sergilenmesine başlandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Gercüş ilçesinde vatandaşlar kuru üzüm çeşitlerini sergileyerek, kışa hazırlık yapıyor.

Gercüş ilçesinde vatandaşlar kuru üzüm çeşitlerini sergileyerek, kışa hazırlık yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ilçede yaklaşık 47 bin dekar bağ alanının bulunduğunu ve kuru üzüm üretiminin yapıldığını söyledi.

Üretilen üzümlerin ağustos ayında çiftçiler tarafından yere serilerek kurumaya bırakıldığını aktaran Kaplan, "Kurutulan bu üzümler genellikle bir kısmını kendi tüketimi için ayıran çiftçiler geriye kalan kısmını aileye bütçesine katkı için satıyor. Bu seneki verimimiz gayet iyi. Kuraklık olmasına nağmen verim iyi." dedi.

Çiftçi Hasan Bıçakçı da pekmez ve pestil için kullanılan üzümün haricinde kuru üzümle de kış mevsimi için hazırlık yaptıklarını belirtti.???????

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Gercüş'te kuru üzüm çeşitlerinin sergilenmesine başlandı
Gercüş'te kuru üzüm çeşitlerinin sergilenmesine başlandı
Gercüş'te kuru üzüm çeşitlerinin sergilenmesine başlandı
Gercüş'te kuru üzüm çeşitlerinin sergilenmesine başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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