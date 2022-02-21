Gercüş'te ihtiyaç sahibi 97 kişiye giysi yardımı

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, Batman'ın Gercüş ilçesinde ihtiyaç sahibi 97 kişiye giysi yardımı yaptı.

Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan şube binasında yapılan yardıma ilişkin açıklama yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şube Başkanı Abdullah Temiz, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yürüttüklerini söyledi.

Temiz, bu çalışmaya katkı sunan, vesile olan herkese teşekkür etti.