Gercüş'te ihtiyaç sahibi 97 kişiye giysi yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gercüş'te ihtiyaç sahibi 97 kişiye giysi yardımı

AA, İbrahim Torlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gercüş'te ihtiyaç sahibi 97 kişiye giysi yardımı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Batman'ın Gercüş ilçesinde ihtiyaç sahibi 97 kişiye giysi yardımı yaptı.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, Batman'ın Gercüş ilçesinde ihtiyaç sahibi 97 kişiye giysi yardımı yaptı.

Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan şube binasında yapılan yardıma ilişkin açıklama yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şube Başkanı Abdullah Temiz, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yürüttüklerini söyledi.

Temiz, bu çalışmaya katkı sunan, vesile olan herkese teşekkür etti.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Batman, Gercüş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title