Gercüş Kaymakam Şekerci şehit güvenlik korucusunun ailesini ziyaret etti

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci şehit güvenlik korucusu Kadri Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci şehit güvenlik korucusu Kadri Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Şekerci beraberinde Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile 5 yıl önce şehit olan Yıldız'ın Boğaz köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şehit yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak