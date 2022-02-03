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Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, öğrencileri ziyaret etti

AA, İbrahim Torlak - Güncel
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Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, öğrencileri ziyaret etti

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Halk Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Halk Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Günaydın, İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Öğrencilerle sohbet ettiklerini aktaran Günaydın, "Kütüphanede aktif şekilde AYT, TYT ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılayacağımızı belirtik." dedi. ??????????????

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Gündüz Günaydın, Hisarcık, Güncel, Haber

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