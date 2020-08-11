Gerçek tavuk göğsü tarifi | Damla sakızlı yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü tatlısı hafif ve lezzetli olması sebebiyle çok seviliyor. Tavuk ile yapılan gerçek tavuk göğsü tarifi ve damla sakızlı tavuk göğsü tarifi haberimizin detaylarında.

Tavuk göğsü tatlısı hafif ve lezzetli olmasıyla çok seviliyor. Damla sakızın verdiği hoş tat, yumuşak ve uzayan kıvamı ile çok tercih ediliyor.

GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ



Gerçek tavuk göğsü malzemeleri

1 adet tavuğun göğsü

1 litre süt

2 kaşık pirinç unu

2 kaşık buğday nişastası

1 bardak şeker

2 adet damla sakızı

1 kaşık tereyağı

1 paket vanilya

GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ YAPIMI

Öncelikle tavuğun göğsünü haşlayalım. Suyunu ayıralım.

Haşlanan tavuk göğsünü soğuduktan sonra çatalın ucuyla minik parçalara bölelim, lif lif olacak şekilde.

Bir kase suya bu parçaları alalım. Suyu birkaç kere değiştirmemiz gerekecek. Bu işlemle, tavuğun kokusunun gitmesi sağlanacaktır. Ayrıca parçalar yumuşayacaktır.

Bu arada tatlıyı pişirmeye başlayalım:

Pirinç unu, nişasta, şeker, vanilya ve damla sakızını bir tencerede karıştıralım.

İçine sütü ekleyip çırpalım.

Ocağa alıp, karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim.

Pişince altını kapatalım ve mikserle 5 dakika çırpalım.

Tavukların suyunu iyice sıkarak süzelim. Muhallebiye ekleyelim.

Karışımı, bir tepsiye dökelim soğuduğu zaman servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

DAMLA SAKIZLI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Tavuk göğsü malzemeleri

1 su bardağı un

1 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

125 gr tuzsuz tereyağı veya margarin

2 diş damla sakızı

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı nişasta

DAMLA SAKIZLI TAVUK GÖĞSÜ YAPIMI

Tavuk göğsü tatlısı pratik yapımıyla çok tercih ediliyor. Hafif bir tatlı olan tavuk göğsü tatlısının kalorisi de az ve lezzetli.

Tereyağını bir tencede eritelim.

Unu ve nişastayı ekleyip, kavuralım.

Kalan malzemeyi ve sütü ekleyip karıştıralım.

Damla sakızlarını ekleyelim (Ezerek eklersek daha iyi dağılır.)

Kaynadıktan sonra ocaktan alıp, ilk sıcağı gittikten mikserden geçirelim. Ne kadar çok mikserden geçirirsek kıvamı o kadar iyi tutar.

Geniş bir tepsiye veya borcama aldıktan sonra 3- 4 saat dolapta bekletelim ve keserek servis edelim.