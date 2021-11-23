KANGAL, SİVAS (İHA) - Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpekleri hakkında açıklamalara bulunan Hüseyin Yıldız, gerçek kangal köpeğinin fiziksel özelliklerinin ayı ve kurdu andırması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en iyi koruma köpekleri arasında gösterilen kangalların yavrusu 4 ila 10 bin TL arasında alıcı buluyor. Ancak satışı yapılan kangal yavrularının birçoğu saf kangal değil. Gerçek bir kangal, benzer ırklara göre birçok üstünlüğe sahip. Ancak bir yavrunun gerçek kangal olup olmadığı büyüdüğünde anlaşılabiliyor. Sivas'ta Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, gerçek bir kangal yavrusunun diğerlerinden nasıl ayırt edilebileceğini anlattı. Saf kangal yavrularının nasıl beslenmesi gerektiğine de değinen Yıldız, anne kangalların neden yavrularını yediği konusuna da açıklık getirdi.

"En iyi beslenme özelliği sevgi ve profesyonel mama"

35 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Yıldız, kangal köpeklerinin sevgi ve profesyonel mamalarla beslenilmesi gerektiğini belirtip, "Kangal içten koruma içgüdüsüne sahip bir koruma köpeğidir. Korumasıyla mükellef olan her şeyi de korumaya hazır bir içgüdüye sahiptir. Onun orijinalinde bu vardır. Koruyan, kollayan bir ırkımızdır. Sanki modellemişsiniz, kurmuşsunuz gibi sürüyü koruyor. Sonbahar döneminde yavru kangalların profesyonel beslenmesini ben çok arzuluyorum. Aşağı yukarı 35 yıldır bu işi yapıyorum, çok profesyonel mamalar var. Bir ikincisi alternatif olarak laktozsuz ve yarım yağlı yoğurt, yumurta sarısı, bunları katıp arpa unuyla da harmanlayıp zenginleştirilmiş vaziyette bunları verebilirsiniz. Ama kangal köpeğinin en iyi beslenme özelliği bana göre önce sevgidir daha sonra da profesyonel mamadır" dedi.

Gerçek kangal 10 aşamada anlaşılır

Uzman Kangal Yetiştiricisi Yıldız, gerçek kangalı anlayabilmek için geçmişine bakılması gerektiğini ifade ederek, "Geçmişinde gördüğünüz dedesi, anneannesi ve bugüne kadar gelen soy hatlarını çok rahat gördüğünüzde orada ırk tanımını son derece görebilirsiniz. Zaten ırkın en az 10 aşama geriye dönük araştırılması lazım. Bu olmazsa onu tanıma şansınız yoktur. Gerçek kangal kendisini soy hattından tanıtır ve genetik uzantısından tanıtır. Ağzı yüzü düzgün, kulakları çok fazla uzun olmayacak ve kafa şeklinde kafa formu olacak, dudaksız olacak. Kangal köpeği ayıyı ve kurdu andıracak. Göz oyumları geniş olmayacak, dar ve sürmeli olacak, alınları düz olacak. Post rengi iki tiptir. Bir gri, bir boz yani bunların arkaları, önleri, sırt çizgileri, genel hatları çok düzgün olması lazım. Bu anneden babadan gelen bir genetik aktarım. Bunu bilmezseniz kangal olup olmadığı hakkında şüpheye düşersiniz" dedi.

"Yavrusunu yiyen kangalın psikolojik bir sıkıntısı olabilir"

Kangalların neden yavrularını yedikleri konusuna açıklık getiren Yıldız, "Kangallar yavrularını iki nedenle yiyebilir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar da var. Bazısı kıskanabilir, istem dışı yiyebilir. Bazıları da eti ve etrafındaki yemek istediği şeyleri kıskanabilir. Bir anne olarak, içgüdüsel saldırı pozisyonuna geçebilir. Isırdığı anda da zaten bunun canı ona karşı dayanıklı olmaz. Çünkü mengene gibi güçlü bir çeneye karşı yavrunun savunma gibi bir durumu söz konusu olmaz, bir anda ölebilir. Direk yiyebiliyorsa onun psikolojik bir sıkıntısı olabilir. Bunu tamamen tedavi yöntemleriyle caydırabilirsiniz. Psikolojik davranıştır bu. Bizim buna karşı nasıl bir pozisyon alacağımız önemli. Yanında olup caydırmak ve sürekli uyarmak. Anne kangalı tenkit etmek ve bu anlamda da anne kangalın buna meyli olduğunu gördüğünde de ufak tefek ses çıkararak onu caydırabilmek ve onun beynine bunu sokabilmektir" dedi. - SİVAS