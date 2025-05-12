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Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Televizyon ekranlarında da büyük beğeni toplayan Gerçeğe Çağrı filmi hakkında merak edilenler bu yazıda. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri gibi detayları inceliyoruz. Gerçeğe Çağrı filmi, izleyicilerini ekrana bağlayan bir yapım olmuştur. Filmin konusu, oyuncuları ve diğer detayları hakkında bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

İzleyenleri ekrana bağlayan Gerçeğe Çağrı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gerçeğe Çağrı filmini izleyecek olanların merak ettiği Gerçeğe Çağrı konusu nedir, Gerçeğe Çağrı oyuncuları kimler ve Gerçeğe Çağrı özeti gibi konuları inceliyoruz.

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, düşleri gerçek anılara dönüştüren Recall adlı bir şirketten hizmet alan Douglas Quaid adlı bir adamın merkezinde yaşananları izliyoruz. Quaid, güzel bir karısı olan sıradan bir fabrika işçisidir ve Rekall şirketinin sunduğu bu olanaktan faydalanarak sıkıcı hayatından uzaklaşmak ister. Kendisine bir üstün ajanın anıları yüklenen Quaid için işler hiç de yolunda gitmez ve kendisini bir anda av durumunda buluverir. Yönetici Cohaagen tarafından kontrol edilen silahlı güçler tarafından aranmaya başlayan Quaid, bir erkinlik savaşçısıyla birlik olarak yeraltı direnişinin liderini bulup Cohaagen'i durdurmaya çalışır.


GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Colin Farrell, Douglas Quaid/Carl Hauser, filmin baş kahramanı olarak görülmektedir. Garip ve şiddetli rüyalara muzdarip bir fabrika işçisidir.

Jessica Biel, Melina, bir direniş üyesi

Kate Beckinsale, Lori, Quaid'in karısı kılığında UFB gizli ajanı

Bill Nighy, Kuato, asi lideri

Bryan Cranston, Vilos Cohaagen, filmin ana antagonisti rolündeki UFB'nin yozlaşmış ve acımasız diktatörü.

John Cho, McClane

Bokeem Woodbine, Harry, Quaid "en iyi" arkadaşı

Ethan Hawke, bilimci

Steve Byers, Henry Reed

Kaitlyn Leeb, baştan çıkarıcı Kadın

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çıkış tarihi: 3 Ağustos, 2012

Süre: 113 dakika

Ülke:ABD

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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