Gerard Depardieu: Fransız aktör hakkında tecavüz soruşturması yeniden açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Gerard Depardieu: Fransız aktör hakkında tecavüz soruşturması yeniden açılıyor

28.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:50
Gerard Depardieu: Fransız aktör hakkında tecavüz soruşturması yeniden açılıyor

Fransız aktör Gerard Depardieu'ya karşı yöneltilen bir tecavüz suçlamasının savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle düşürülmesinin ardından davacının yeniden şikayette bulunması üzerine soruşturmanın tekrar açılacağı bildirildi.

Fransız aktör Gerard Depardieu'ya karşı yöneltilen bir tecavüz suçlamasının savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle düşürülmesinin ardından davacının yeniden şikayette bulunması üzerine soruşturmanın tekrar açılacağı bildirildi.

20'li yaşlardaki bir kadın oyuncu, 71 yaşındaki Depardieu'yü Ağustos 2018'de Paris'teki dairesinde kendisine tecavüz etmekle ve saldırıda bulunmakla suçlamış, Depardieu ise suçlamaları reddetmişti.

Kadın oyuncunun şikayeti üzerine, güneydeki Aix-en-Provence kentinde savcılık ön soruşturma başlatmış, daha sonra soruşturma Paris'teki savcılığa devredilmişti.

Paris'te yürütülen soruşturma ise Depardieu'ye yönelik resmi suçlama yöneltecek yeterli delil toplanamadığı gerekçesiyle Haziran 2019'da düşürülmüştü.

Davacının, daha sonra yeniden suçlama yönelttiği, bu durumda Fransız yasalarına göre iddiaların bir soruşturma hakimi tarafından incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Soruşturmaya yakın bir kaynağın AFP ajansına yaptığı açıklamaya göre, soruşturma hakiminin konuyla ilgilenmesi yönünde resmi karar çıkmış bulunuyor.

'Otomatik karar'

Depardieu'nün avukatı Herve Temime, davanın yeniden açılması yönünde bir kararın kendisine bildirilmediğini, ancak soruşturma hakimi atanmasının "otomatik bir karar olduğu için önemsiz bir olay olduğunu" söyledi.

Fransa'nın süperstarlarından biri olarak değerlendirilen ve Cyrano de Bergerac, Jean de Florette ve Camille Claudel gibi filmlerde rol alan Depardieu, Yeşil Kart ve ünlü yönetmen Ridley Scott'un 1492 filmlerindeki rolleriyle aynı zamanda uluslararası ün sahibi.

Depardieu Fransız ve Rus vatandaşlıklarına sahip. Ünlü aktör, 2013'te Fransa'da zenginlerin ödediği verginin artırılması yönünde bir kanun teklifinin tartışıldığı sırada protesto amacıyla Rus vatandaşlığına başvurmasıyla da gündeme gelmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Fahrettin Koca Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Sevim Emre Aleyna Tilki
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kaza Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gerard Depardieu: Fransız aktör hakkında tecavüz soruşturması yeniden açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 17:50:34. #1.15#
title