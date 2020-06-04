George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
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George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınan 4 polisten 3'ü için 750 bin dolarlık kefalet bedeli konuldu.

George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
04.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:46

Floyd'un ölümünde yardım ve yataklık etmekten dün gözaltına alınan Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng, Hennepin County Bölgesi mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı. Hakim Paul Scoggin, sanıklara 750 bin dolar kefalet bedeli belirleyerek sonraki duruşmanın 29 Haziran'da yapılacağını belirtti.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ

Thao, Lane ve Kueng, gözaltı sırasında Floyd'un ensesine dizini basarak ölümüne neden olan Derek Chauvin ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden meslekten ihraç edilmişti.

FLOYD'U ÖLDÜREN POLİS HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR AĞIRLAŞTIRLMIŞTI

Chauvin de geçen cuma Hennepin Bölge Savcılığı tarafından 3. derece cinayet suçlaması ile gözaltına alınmış ancak davanın Minnesota Valiliği tarafından eyalet Başsavcısı Keith Ellison'a devredilmesiyle, hakkındaki suçlama ağırlaştırılarak 2. derece cinayet suçlamasına çevrilmişti.,

40 YIL HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR

Tutuklanması halinde Chauvin'in en az 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Minnesota kanunlarına göre 2. derece cinayete yardım ve yataklık ağır suç kabul edildiğinden yanındaki 3 polisin de aynı şekilde ceza alabileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te 4 polis tarafından gözaltına alınırken Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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