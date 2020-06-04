George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınan 4 polisten 3'ü için 750 bin dolarlık kefalet bedeli konuldu.

Floyd'un ölümünde yardım ve yataklık etmekten dün gözaltına alınan Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng, Hennepin County Bölgesi mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı. Hakim Paul Scoggin, sanıklara 750 bin dolar kefalet bedeli belirleyerek sonraki duruşmanın 29 Haziran'da yapılacağını belirtti. MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ Thao, Lane ve Kueng, gözaltı sırasında Floyd'un ensesine dizini basarak ölümüne neden olan Derek Chauvin ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden meslekten ihraç edilmişti. FLOYD'U ÖLDÜREN POLİS HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR AĞIRLAŞTIRLMIŞTI Chauvin de geçen cuma Hennepin Bölge Savcılığı tarafından 3. derece cinayet suçlaması ile gözaltına alınmış ancak davanın Minnesota Valiliği tarafından eyalet Başsavcısı Keith Ellison'a devredilmesiyle, hakkındaki suçlama ağırlaştırılarak 2. derece cinayet suçlamasına çevrilmişti., 40 YIL HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR Tutuklanması halinde Chauvin'in en az 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Minnesota kanunlarına göre 2. derece cinayete yardım ve yataklık ağır suç kabul edildiğinden yanındaki 3 polisin de aynı şekilde ceza alabileceği belirtiliyor.