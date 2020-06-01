George Floyd'un kardeşi Trump bana konuşma fırsatı vermedi
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George Floyd'un kardeşi Trump bana konuşma fırsatı vermedi

George Floyd'un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı vermediABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, 'Bana...

01.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:34

George Floyd'un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı vermedi

ABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, 'Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi.Sürekli sözümü kesti.' dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd ve ailesi, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile telefonda görüştü. CNN'e konuşan Floyd, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşmasına izin vermediğini ifade ederek, 'Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi. Bayağı zordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum ama o sürekli sözümü kesiyordu' ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTEDİM'

Floyd, Trump ve Joe Biden'dan kardeşi için adalet istediğini belirterek, Joe Biden ile konuşmasında kendisine yalvardığını belirtti. Floyd, 'Başkan Yardımcısı Biden'dan adalet istedim. Daha önce hiç kimseye yalvarmamıştım ama ona yalvardım. Kardeşim için adalet istedim' dedi.

George Floyd'un kardeşi Trump bana konuşma fırsatı vermedi

Kaynak: DHA

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