George Floyd protestoları: Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusu sonrası 21 saniye sessiz kaldı ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan protestolarla ilgili olarak Başkan Trump'ın açıklamaları karşısında sessiz kalmakla eleştirilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, basın toplantısında bu konudaki bir soruya tam 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan protestolarla ilgili olarak Başkan Trump'ın açıklamaları karşısında sessiz kalmakla eleştirilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, basın toplantısında bu konudaki bir soruya tam 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi.

Bir gazeteci Trudeau'ya şu soruyu sordu:

"ABD Başkanı'nın sözleri ve eylemleri hakkında yorum yapmaktan kaçınıyordunuz. Ama artık Trump, göstericilere karşı askerleri göreve çağırdı. Dün protestoculara göz yaşartıcı gaz atıldığını da gördük. Başkan'ın fotoğraf çektirebilmesi için fotoğraf çektirebilmesi uğruna. Bunlar hakkında ne düşündüğünüzü sormak istiyorum. Yorum yapmak istemezseniz de sizce nasıl bir mesaj vermiş olursunuz?"

'Kanada'da sistematik bir ayrımcılık var'

Trudeau uzun bir sessizlikten sonra soruyu şöyle yanıtladı:

"Hepimiz ABD'de olanları korku ve dehşet içinde izliyoruz. Şimdi insanları bir araya getirme zamanı. Dinleme zamanı. Şimdi, adaletsizliğin anlamını öğrenme zamanı. Bu adaletsizlik, yıllardır, on yıllardır yaşanan ilerlemeye rağmen sürüyor.

"Ama bu, biz Kanadalılar için de üstesinden gelmemiz gereken sorunlar olduğunu görme zamanı. Siyah Kanadalılar, beyaz olmayan Kanadalılar, her gün ayrımcılıkla yüz yüze geliyor. Kanada'da sistematik bir ayrımcılık var. Sistemlerimiz, siyah Kanadalılara ya da beyaz olmayan Kanadalılara farklı muamele ediyor. Bu birçoğumuzun görmediği bir şey. Ama bu, beyazolmayan Kanadalıların yaşadığı bir gerçeklik. Bunu görmemiz gerekiyor. Sadece hükümet olarak değil."