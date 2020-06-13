"George Floyd"protestoları - "Capitol Hill Özerk Bölgesi" alanı
Eylemcilerin kurduğu çadır kampından detaylar Eylemcilerden detaylar Duvar resmi yapan protestocular Asfalt ve duvarlara yazılmış sloganlar Protestocunun konuşması Floyd'u anma için yakılmış mumlar SEATTLE - ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde, polis şiddetiyle yaşamını yitiren...
13.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:06
Eylemcilerin kurduğu çadır kampından detaylar
Eylemcilerden detaylar
Duvar resmi yapan protestocular
Asfalt ve duvarlara yazılmış sloganlar
Protestocunun konuşması
Floyd'u anma için yakılmış mumlar
SEATTLE - ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde, polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için süren protestolar devam ediyor.
Kaynak: AA