George Floyd, John Lewis ve Breonna Taylor'ın heykellerinin açılışı yapıldı

Geçtiğimiz yıl ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd'un heykeli New York'ta açıldı. Union Square Park'ta törenle açılan heykel sergisinde sanatçı Chris Carnabuci tarafından yapılan George Floyd heykelinin yanı sıra polisler tarafından öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor ile temmuz ayında yaşamını yitiren sivil haklar hareketinin öncü isimlerinden Demokrat Partili siyahi Kongre üyesi John Lewis'in heykelleri de yer aldı. Sosyal adaleti ve "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketini vurgulayan heykel sergisine Floyd'un kardeşi Terrence Floyd da katıldı.