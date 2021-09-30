George Floyd, John Lewis ve Breonna Taylor'ın heykellerinin açılışı yapıldı - Haberler
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George Floyd, John Lewis ve Breonna Taylor'ın heykellerinin açılışı yapıldı

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz yıl ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd'un heykeli New York'ta açıldı.

Geçtiğimiz yıl ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd'un heykeli New York'ta açıldı. Union Square Park'ta törenle açılan heykel sergisinde sanatçı Chris Carnabuci tarafından yapılan George Floyd heykelinin yanı sıra polisler tarafından öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor ile temmuz ayında yaşamını yitiren sivil haklar hareketinin öncü isimlerinden Demokrat Partili siyahi Kongre üyesi John Lewis'in heykelleri de yer aldı. Sosyal adaleti ve "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketini vurgulayan heykel sergisine Floyd'un kardeşi Terrence Floyd da katıldı.

George Floyd, John Lewis ve Breonna Taylor'ın heykellerinin açılışı yapıldı

George Floyd, John Lewis ve Breonna Taylor'ın heykellerinin açılışı yapıldı

George Floyd, John Lewis ve Breonna Taylor'ın heykellerinin açılışı yapıldı

George Floyd, John Lewis ve Breonna Taylor'ın heykellerinin açılışı yapıldı
AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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Haber: George Floyd, John Lewis ve Breonna Taylor'ın heykellerinin açılışı yapıldı - Haberler
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