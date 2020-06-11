George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için ülke genelinde devam eden eylemlerle mücadele ABD'de sular durulmuyor. ABD'de, Arizona, Teksas ve Kuzey Carolina'nın da aralarında bulunduğu 21 eyalette vaka sayıları yeniden arttı.

11.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:25

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin aşamalı olarak gevşetildiği ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayısında artış yaşandığı belirtiliyor.

Associated Press'in analiz haberine göre, Arizona, Teksas, Kuzey Carolina gibi bazı güney eyaletlerinde son bir haftada virüse yakalananların sayısında yükseliş gözlendi.

Arizona'da evde kal talimatının kaldırıldığı 15 Mayıs'tan önce günlük 400 vaka görülürken, bu rakam son 7 günde günlük 1000'i geçti.

Kuzey Carolina'da hafta sonu vaka sayısı 1370 ile günlük en yüksek rakamı buldu, Teksas'ta ise Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatan kişi sayısında son iki haftada yüzde 42 artış oldu.

Uzmanlar, vaka sayısının yükselişinde ilgili eyaletlerdeki Kovid-19 testlerinin artmasının yanı sıra evde kal talimatının kaldırılması ve ekonominin açılmasının da salgının yayılmasında etkili olabileceğine dikkati çekti.

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde devam eden protesto gösterilerinin virüsün yayılmasında ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini belirten uzmanlar, bunun da ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını hatırlattı.

George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı

Dünya Manşet

Haberler

Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Haber
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı Haber
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Haber
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Haber
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı
Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı
Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor
Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Müge Anlı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:25:54. #1.14#
title