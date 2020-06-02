ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine bir tepki de Nusret'ten geldi. Nusret, ABD'yi kaldıran olay sonrası farkındalık yaratmak için siyahi bebeğe biberonla süt içirdiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

ABD'de iki restoranı bulunan Nusret, siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' parçasını kullandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in diziyle ensesine uzun süre bastırması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Skandal cinayetin ardından başlayan protesto gösterileri kısa sürede tüm eyaletlere yayılırken, ünlü isimler de cinayete tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu. Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınan Floyd, Derek Chauvin adlı polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.Minneapolis'te başlayan protestolar sonucun Minnesota'da acil durum ilan edilirken, diğer şehirlere de sıçrayan gösterileri kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.

Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziranda ilk kez hakim karşısına çıkacak.