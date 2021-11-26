Genshin Impact'e yeni silah türü ekleniyor - Haberler
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Genshin Impact'e yeni silah türü ekleniyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Genshin Impact'e yeni silah türü ekleniyor

Yakın tarihli bir Genshin Impact söylentisine göre, yakın zaman içerisinde yeni bir silah türü olacak oyuna crossbow eklenecek.

Genshin Impact, oyuncu tabanı her geçen gün büyümeye devam ettiği için oyun endüstrisini fırtına gibi aldı. Yeni güncellemeler genellikle çok fazla yutturmaca oluşturur, özellikle de önceki sızıntılar yepyeni karakterler içereceğini ortaya çıkarırsa.

Genshin Impact'teki temel mekaniklerden biridir ve her karakterin yükseltilebilen belirli bir silah türü vardır. Son Genshin Impact söylentilerine göre, oyunun nihayet yepyeni bir silah türü alabileceğini ortaya çıkardı.

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Oyundaki her karakter sadece bir silah türü kullanılabilir. Şu anda toplam beş silah türü var, ancak geliştirici miHoYo gelecekte yeni silah türleri ekleme olasılığını asla reddetmedi. Birkaç gün önce, ilginç bir Genshin Impact söylentisinde, oyuncularn gelecekte yeni bir silah türü alma şansının olduğunu ortaya çıkardı.

Yeni silah, muhtemelen oyun içi yaylara benzer şekilde çalışacak ilginç bir mekaniğe sahip olabilecek bir yaylı tüfek olacak.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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