(Geniş haber) - Adnan Oktar gizli geçitten böyle kaçmış

20.08.2019 12:24

ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer 'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli 'deki villada yer alan gizli geçitten kaçtıklarına dair fotoğraflar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, ek klasörleriyle birlikte İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. İddianamenin delil içeren ek klasörlerinde, Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer ile örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların operasyondan kaçış anlarına ilişkin fotoğraflara ait tutanaklar bulunuyor.

GEÇİTTEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLARDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Temmuz 2018 günü sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonu, Adnan Oktar'ın dakikalar önce öğrendiği belirtiliyor. Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer'in kaçış anlarına ilişkin fotoğraflarda, Kandilli'deki villadan yola doğru inen gizli bir geçit olduğu ifade ediliyor. Oktar ve Ulviye Didem Ürer ile örgüt üyesi bazı kadınların, villadaki bu gizli bir geçitten kaçtığı belirtiliyor. Fotoğraflarda sanıkların operasyon öncesinde yola indikleri, Oktar ve Ürer'in operasyon günü sabah saat 05.22'de gizli geçitten gidilen yolda bekletilen araca bindikleri görülüyor. Ulviye Didem Ürer'in kullandığı araçla Oktar'ın hızla olay yerinden ayrıldığı anlatılıyor. Tutanaklara göre örgüt üyesi diğer kadınların da gizli yoldan geçtikleri sırada ellerinde valizler taşıdıkları görülüyor. Oktar ve Ürer, 34 NF 9865 plaka sayılı araç ile kısa süre sonra polis ekiplerince yapılan takip sonucunda Sarıyer'de yakalanmışlardı.

17 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

171'i tutuklu 226 sanıklı iddianamede sanıklar hakkında "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "Cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç isnadı bulunuyor. Dosyada toplam 125 mağdur-müşteki de yer alıyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağı davanın ilk duruşması 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılacak. Dava, 44 gün boyunca aralıksız devam edecek.





Kaynak: DHA

- İstanbul