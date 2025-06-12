ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda bulunan hangi organ daha ağırdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

GENETİK OLARAK NORMAL VE SAĞLIKLI BİR İNSANDA BULUNAN HANGİ ORGAN DAHA AĞIRDIR?

A: Kalp

B: Pankreas

C: Karaciğer

D: Beyin

Cevap : C