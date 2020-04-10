General Motors Solunum Cihazı Üretmeye Başlıyor Geçtiğimiz ay General Motors, Ventec Life Systems firmasına solunum cihazı üretimi konusunda destek vereceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz ay General Motors, Ventec Life Systems firmasına solunum cihazı üretimi konusunda destek vereceğini açıklamıştı. Yapılan son açıklamaya göre General Motors, Beyaz Saray ile 489 milyon Dolar değerinde solunum cihazı anlaşması gerçekleştirdi.

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan yetkililer, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Savunma Üretim Yasası kapsamında gerçekleştirilen antlaşmaya göre Ağustos ayı sonuna kadar GM tarafından 30 bin solunum cihazı teslim edileceğini belirtti. 6 bin 132 adet solunum cihazının 1 Haziran tarihine kadar teslim edilmesi, geriye kalan 23.868 adet solunum cihazının ise Ağustos ayı sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

Solunum Cihazlarının Üretimi için Savunma Üretim Yasası Çıkarıldı

Mart ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Donalp Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada General Motors firmasının Corona virüsüyle mücadele için gerekli olan solunum cihazlarının üretimiyle ilgili olarak destek sağlayacağını belirtmişti. Ancak, açıklama sonrasında Trump ve GM solunum cihazlarının üretimi konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Donald Trump'ın bu anlaşmazlığı gidermek için Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktupu belirtildi. Savunma Üretim Yasası gereği, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, özel sektörün üretimini yönlendirme hakkına sahip oldu.