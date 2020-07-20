General Kasım Süleymani'nin yerini kim bildirdi? Kasım Süleymani'nin koordinatını paylaşan kişi idam edildi! CIA ve MOSSAD'a çalıştığı bildirilen, İranlı General Kasım Süleymani'nin yerini deşifre ettiği belirtilen Mahmut Musevi Mecd idam edildi. İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada söz konusu kişinin, ABD ve İsrail ile General Süleyman'ın bilgilerini ve diğer gizli bigileri paylaştığını açıkladı.

3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısı sonucu General Kasım SÜlşeymani ve beraberindekiler hayatını kaybetmişti. İran Yargı Erki tarafından, İranlı General Kasım Süleymani'nin bilgilerini paylaştığı belirtilen Mahmut Musevi Mecd, idam edildi.

KARAR BU SABAH UYGULANDI

İran Yargı Erki yaptığı açıklamada, Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan Mahmut Musevi Mecd'in bu sabah idam edildiğini duyurdu. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili tarafından ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı açıklanan Mecd'in daha önceden verilen idam kararının bu sabah uygulandığı belirtildi.

BİR ÇOK KEZ KOORDİNAT BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, Musevi Mecd'in bir çok kez para karşılığında Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleyman'in koordinat bilgilerini ve gizli bilgileri ABD ve İsrail ile paylaştığını bildirmişti.