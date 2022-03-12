Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü - Haberler

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur" denildi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Politika

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